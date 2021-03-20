Тонше не буває! Дзюдоїстка Білодід вразила ангельською талією в компанії іншої красуні

Дворазова чемпіонка світу з дзюдо Дар'я Білодід вкотре вразила своєю фігурою. Тонше просто не буває! І звідки тільки у цієї щупленької на вигляд дівчини беруться сили трощити своїх суперниць на татамі?
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Цього разу 20-річна красуня Дар'я Білодід, за якою продовжують плакати модельні подіуми, зачарувала публіку спільним фото з іншою відомою українською спортсменкою – чемпіонкою світу-2011 у потрійному стрибку, народним депутатом Ольгою Саладухою.
Остання, треба відзначити, в свої 37 теж має шикарний вигляд.
"З прекрасною Ольгою Саладухою", – підписала ці знімки у себе в Instagram Дар'я Білодід
"Із янголом", – так, своєю чергою, назвала дзюдоїстку Саладуха
"Їж більше, пліз", – звернувся до Дар'ї Білодід в коментарях під цими ілюстраціями осиної талії один з фоловерів спортсменки
"А навіщо?" – поділився своїм здивуванням інший підписник дзюдоїстки
Нагадаємо, за останній час Дар'я зазнала трьох поразок, однак після цього Білодід активно взялася за тренування. Від неї чекають медаль найвищої проби у ваговій категорії до 48 кг на Олімпіаді, яка відбуватиметься з 23 липня по 8 серпня в Токіо.
Дивіться, як Дар'я Білодід тренується в басейні
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