Тонше не буває! Дзюдоїстка Білодід вразила ангельською талією в компанії іншої красуні

Фігура у Дар'ї така струнка, що підписники вже радять їй "їсти більше"

Дворазова чемпіонка світу з дзюдо Дар'я Білодід вкотре вразила своєю фігурою. Тонше просто не буває! І звідки тільки у цієї щупленької на вигляд дівчини беруться сили трощити своїх суперниць на татамі?

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Цього разу 20-річна красуня Дар'я Білодід, за якою продовжують плакати модельні подіуми, зачарувала публіку спільним фото з іншою відомою українською спортсменкою – чемпіонкою світу-2011 у потрійному стрибку, народним депутатом Ольгою Саладухою.

Остання, треба відзначити, в свої 37 теж має шикарний вигляд.

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"З прекрасною Ольгою Саладухою", – підписала ці знімки у себе в Instagram Дар'я Білодід

"Із янголом", – так, своєю чергою, назвала дзюдоїстку Саладуха

"Їж більше, пліз", – звернувся до Дар'ї Білодід в коментарях під цими ілюстраціями осиної талії один з фоловерів спортсменки

"А навіщо?" – поділився своїм здивуванням інший підписник дзюдоїстки

Нагадаємо, за останній час Дар'я зазнала трьох поразок, однак після цього Білодід активно взялася за тренування. Від неї чекають медаль найвищої проби у ваговій категорії до 48 кг на Олімпіаді, яка відбуватиметься з 23 липня по 8 серпня в Токіо.

Дивіться, як Дар'я Білодід тренується в басейні

Дар'я Білодід в басейні Відео: Instagram

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