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Нарешті взялася за голову: дзюдоїстка-красуня показала своє основне заняття

16 березня, 17:16

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Дар'я Білодід повернулася до тренувань і готується до Олімпійських ігор

Одна з головних надій збірної України на літніх Олімпійських іграх 2021 року дзюдоїстка Дар'я Білодід, показала публіці своє нове фото. Останнім часом 20-річна киянка дозволила собі відволіктися від спорту: відвідала зоопарк, знялася в декількох рекламних роликах. Днями Білодід похвалилася фото в міні-спідниці. Тепер же Даша нарешті повернулася до свого основного заняття і постала в кімоно.

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Цього року Білодід зазнала вже трьох поразок, так що їй належить посилено тренуватися, щоб повернутися на високі позиції. Нагадаємо, українка – дворазова чемпіонка світу у ваговій категорії до 48 кг. Сьогодні на своїй сторінці в Instagram вона виклала фото спарингу з колегою по збірній – Аліною Шиловою.

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Пересуватися по місту спортсменка надає перевагу автомобілю, оскільки любить проводити час за кермом.

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Олімпіада в японському Токіо пройде в липні-серпні цього року.

До вашої уваги – найпопулярніші дівчини українського спорту. Рейтинг.

Дивіться, як Даша розважалася в Домінікані:

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фото дзюдо тренування Дар'я Білодід
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