"Зухвала в міні-спідниці": такою ви нашу дзюдоїстку-красуню ще не бачили

Під кінець робочого тижня одна з найпривабливіших дівчат українського спорту Дар'я Білодід вирішила порадувати своїх фанатів новою фотографією. Знаменита дзюдоїстка з'явилася в невластивому їй вбранні: міні-спідниці і ефектних босоніжках на шпильках, підкресливши красу своїх струнких ніг.
Нещодавно Білодід зізналася в любові перед 8 Березня.
При цьому дівчина посміхається, сховавши бісики в очах. А сам кадр представлений чорно-білим, щоб не упустити і оцінити найголовніше.
На язик так і просяться слова пісні групи Чайф: "Я знову бачу тебе такою – зухвалою в міні-спідниці, де мій спокій?"
За три години своє захоплення Дашею висловили близько 17 тисяч поціновувачів жіночої краси.
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У минулому році 20-річна киянка вже проводила фотосесію в центрі Києва в схожому вбранні. Але тоді всі фотографії були кольоровими.
Нагадаємо, Дар'я – дворазова чемпіонка світу з дзюдо у ваговій категорії до 48 кг. Влітку вона виступить на Олімпійських іграх в Токіо.
Раніше дзюдоїстка Білодід знайшла свій спосіб перезавантаження.
Дивіться, як Даша розважалася в Домінікані:
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