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"Зухвала в міні-спідниці": такою ви нашу дзюдоїстку-красуню ще не бачили

12 березня, 23:25

Андрій Трофімов Андрій Трофімов

Дар'я Білодід постала в новому образі перед тисячами прихильників у Мережі

Під кінець робочого тижня одна з найпривабливіших дівчат українського спорту Дар'я Білодід вирішила порадувати своїх фанатів новою фотографією. Знаменита дзюдоїстка з'явилася в невластивому їй вбранні: міні-спідниці і ефектних босоніжках на шпильках, підкресливши красу своїх струнких ніг.

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Нещодавно Білодід зізналася в любові перед 8 Березня.

При цьому дівчина посміхається, сховавши бісики в очах. А сам кадр представлений чорно-білим, щоб не упустити і оцінити найголовніше.

На язик так і просяться слова пісні групи Чайф: "Я знову бачу тебе такою – зухвалою в міні-спідниці, де мій спокій?"

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За три години своє захоплення Дашею висловили близько 17 тисяч поціновувачів жіночої краси.

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У минулому році 20-річна киянка вже проводила фотосесію в центрі Києва в схожому вбранні. Але тоді всі фотографії були кольоровими.

Дарина Білодід

Дарина Білодід / Фото: Instagram

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Нагадаємо, Дар'я – дворазова чемпіонка світу з дзюдо у ваговій категорії до 48 кг. Влітку вона виступить на Олімпійських іграх в Токіо.

Раніше дзюдоїстка Білодід знайшла свій спосіб перезавантаження.

Дивіться, як Даша розважалася в Домінікані:

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фото дзюдо міні спідниця Дар'я Білодід
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