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Спорт – це політика! Путінський пропагандист Плющенко зібрався до окупованого Донецька

Павло Василенко Павло Василенко Редактор Спорт Сьогодні
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5 квітня, 17:25
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Російський олімпійський чемпіон хоче влаштувати у так званій "ДНР" льодове шоу
Євген Плющенко. Фото ІТАР-ТАСС
Євген Плющенко. Фото ІТАР-ТАСС

Війна РФ проти України завдала сильного удару по російському спорту. На місцевих гравців накладено санкції, а клуби та організації з країни-агресора банять у різних змаганнях.

Не стало винятком і фігурне катання. Міжнародний союз ковзанярів усунув спортсменів з Росії та Білорусі від своїх змагань. Втім, у РФ знайшли "геніальний" вихід із ситуації.

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Міністр спорту РФ Олег Матіцин заявив, що збирається організувати льодове шоу в так званій "ДНР" (на окупованій терористами частині Донецької області). Чиновник стверджує, що така подія є частиною державної політики Росії.

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Спочатку ідея належала олімпійському чемпіону Євгену Плющенку, відомому своєю пристрасною підтримкою фашистського режиму Путіна. Матіцин схвалив її і заявив, що Росія має просувати спорт за кордон країни.

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Зазначимо, що нещодавно у скандал потрапила українська фігуристка Анастасія Шаботова, яка лайкнула пост Плющенка про "спецоперацію в Україні". Дівчина народилася в Росії, проте у 2019 році вирішила змінити громадянство та представляти збірну України.

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ВЕЙН ГРЕЦЬКІ. Ми всі згодні, що це безглузда війна. Ми всі бажаємо всім в Україні всього найкращого та молимося за них.

ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

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