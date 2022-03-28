Українцям заборонили виступати під слова Зеленського про мир. Що сталося у Франції

Нещодавно українські фігуристи виступили на чемпіонаті світу з фігурного катання у Франції. Олександра Назарова та Максим Нікітін вийшли у фінал, де посіли 16 місце.
Пара представила ритм-танець під пісню Джамали "1944" та українську народну композицію "Ой у лузі червона калина". При цьому у першому варіанті у пісні звучав накладений на музику 15-секундний заклик до миру від Президента України Володимира Зеленського.
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Щоправда, на цей варіант Міжнародна спілка ковзанярів (ISU) наклала бан, розцінивши композицію як "пропаганду". Зрештою заклик Зеленського прибрали.
"Нічого в ньому такого не було. Там були слова про те, що ми боротимемося і захищатимемо свою землю за всяку ціну. Нам надійшов лист про те, що ISU проконсультувався з юристами, які знайшли в цьому пропаганду.
Вони навіть мали питання до другої частини пісні "Червона калина". Це все відбувалося у ніч перед виступом. Ми дізналися про це о 10-й вечора і були на зв'язку.
Звичайно, ми розуміємо, що це спорт, і ми розуміємо, де саме ми знаходимося. Це був заклик до об'єднання, без жодних загроз. Це було більше навернення до нашого народу. Якщо чесно, це нас підбадьорювало, коли ми каталися. , – розповіла Назарова в інтерв'ю "Суспільне".