Відкинули ковзани! Росію та Білорусь вигнали з фігурного катання

До переліку видів спорту, курованих ISU (Міжнародною спілкою ковзанярів), входять фігурне катання, шорт-трек та біг на ковзанах.
Відтепер представників РФ та Білорусі, яка також напала на Україну, у цих видах спорту не буде.
"Усі наші думки з Україною та її народом", – йдеться у постанові ради Міжнародної спілки ковзанярів.
Найближчий великий турнір під егідою ISU, який відбудеться без Росії та Білорусі, – чемпіонат світу з фігурного катання (21-27 березня у Монпельє, Франція).
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