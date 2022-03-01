Отбросили коньки! Россию и Беларусь вышвырнули из фигурного катания

Совет Международного союза конькобежцев принял решение отстранить российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях, проводимых под эгидой организации

Фигурное катание РФ - в ауте / Фото: Reuters

В перечень видов спорта, курируемых ISU (Международным союзом конькобежцев), входят фигурное катание, шорт-трек и бег на коньках.

Отныне представителей РФ и Беларуси, также напавшей на Украину, в этих видах спорта не будет.

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"Все наши мысли с Украиной и ее народом", – говорится в постановлении совета Международного союза конькобежцев.

Ближайший крупный турнир под эгидой ISU, который пройдет без России и Беларуси, – чемпионат мира по фигурному катанию (21-27 марта в Монпелье, Франция).

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Ранее Россию забанили во многих других видах спорта, включая футбол. ФИФА и УЕФА оставили агрессора без чемпионата мира и еврокубков.