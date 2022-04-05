Спорт – это политика! Путинский пропагандист Плющенко собрался в оккупированный Донецк

Российский олимпийский чемпион хочет устроить в так называемой "ДНР" ледовое шоу

Евгений Плющенко. Фото ИТАР-ТАСС

Война РФ против Украины нанесла сильный удар по российскому спорту. На местных игроков наложены санкции, а клубы и организации из страны-агрессора банят в разных соревнованиях.

Не стало исключением и фигурное катание. Международный союз конькобежцев отстранил спортсменов из России и Беларуси от своих соревнований. Впрочем, в РФ нашли "гениальный" выход из ситуации.

Реклама

Министр спорта РФ Олег Матицын заявил, что собирается организовать ледовое шоу в так называемой "ДНР" (на оккупированной террористами части Донецкой области). При этом чиновник утверждает, что такое событие является частью государственной политики России.

Читайте также: Украинцам запретили выступать под слова Зеленского о мире

Изначально идея принадлежала олимпийскому чемпиону Евгению Плющенко, известному своей страстной поддержкой фашистского режима Путина. Матицын одобрил ее и заявил, что Россия должна продвигать спорт за границу страны.

Реклама

Отметим, что недавно в скандал попала украинская фигуристка Анастасия Шаботова, которая лайкнула пост Плющенко про "спецоперацию в Украине". Девушка родилась в России, однако в 2019 году решила сменить гражданство и представлять сборную Украины.