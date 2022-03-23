Скандальна фігуристка виключена зі збірної через лайк під постом про "спецоперацію в Україні"

Анастасія Шаботова необачно схвалила пропутинський пост Євгена Плющенка. Тепер її кар'єра в Україні, схоже, добігла кінця

Анастасія Шаботова не стала засуджувати російських допінгістів / Фото: REUTERS

Багато наших спортсменів висловили підтримку Україні з початку вторгнення Росії. Наприклад, Усік і Ломаченко вступили до лав тероборони, а Шевченко допомагає біженцям у Лондоні.

Але є й ті, хто ігнорує війну, наприклад, Анатолій Тимощук, який засунув свою мову глибше та продовжує працювати у пітерському Зеніті. Зашкварилася і фігуристка Анастасія Шаботова, лайкнула пост Євгена Плющенка про "спецоперацію в Україні".

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Шаботова намагалася виправдатися, заявивши, що лайк не означає згоду на думку автора, а також тим, що "пальці вгору" не змінять ситуацію в країні. Щоправда, наслідки виявилися негайними.

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Міністерство молоді та спорту виключило Анастасію зі збірної України з фігурного катання. Про це повідомив віце-президент Української асоціації фігурного катання на ковзанах Даніль Амірханов.

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Зазначимо, що до 2019 року Шаботова представляла збірну Росії, проте пізніше змінила громадянство українською. На недавніх Олімпійських Іграх у Китаї Анастасія безуспішно виступила у складі нашої команди.