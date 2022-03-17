Українська фігуристка лайкнула пост пропутінської шавки про "спецоперацію в Україні" (фото)

Анастасія Шаботова підірвала мережу своєю реакцією на хвалебний пост Плющенка про дії армії РФ у нашій країні

Анастасія Шаботова поставив лайк Євгену Плющенку

Від початку вторгнення Росії в Україну багато наших спортсменів висловили підтримку країні в цей нелегкий час. Наприклад, Усик та Ломаченко вступили до тероборони, а Шевченко допомагає нашим біженцям у Лондоні.

Щоправда, є й ті, хто ігнорує війну. Найвідоміший приклад – Анатолій Тимощук, який засунув свій язик глибше після 24 лютого і продовжує працювати у Зеніті. Схоже, його компанію вирішила поповнити фігуристка Анастасія Шаботова.

Реклама

Читайте також: Анатолія Тимощука завербувала ФСБ – випливли важливі документи

2019 року дівчина змінила російське громадянство на українське і цієї зими навіть представляла нашу країну на Олімпіаді в Пекіні. Щоправда, після Ігор Шаботова мовчить у соцмережах та за непідтвердженою інформацією вже покинула Україну.

Днями ж Анастасія нагадала про себе недоречним лайком у Instagram. Дівчина таким чином схвалила пост пропутинського фігуриста Євгена Плющенка. У ньому це створіння захоплювалося "спецоперацією в Україні" і називало її неминучою. М'яко кажучи, дуже недоречний лайк, якщо не називати його зрадницьким.

Реклама

Анастасія постаралася пояснити свій вчинок тим. що лайк не означає, що вона погоджується з думкою автора, а також тим, що "пальці вгору" не змінять ситуацію в країні. Пізніше Шаботова прибрала лайк із поста Плющенка, проте інтернет все пам'ятає.

Українку вже засудили партнерки зі збірної Анастасія Архіпова та Таїсія Спесівцева. Дівчата послали Анастасію слідом за російським військовим кораблем.