Украинская фигуристка лайкнула пост пропутинской шавки о "спецоперации в Украине" (фото)

Анастасия Шаботова взорвала сеть своей реакцией на хвалебный пост Плющенко про действия армии РФ в нашей стране

Анастасия Шаботова поставил лайк Евгению Плющенко

С начала вторжения России в Украину многие наши спортсмены выразили поддержку стране в это нелегкое время. К примеру, Усик и Ломаченко вступили в тероборону, а Шевченко помогает нашим беженцам в Лондоне.

Правда, есть и те, кто игнорирует войну. Самый известный пример – Анатолий Тимощук, который засунул свой язык поглубже после 24 февраля и продолжает работать в Зените. Похоже, его компанию решила пополнить фигуристка Анастасия Шаботова.

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В 2019 году девушка сменила российское гражданство на украинское и этой зимой даже представляла нашу страну на Олимпиаде в Пекине. Правда, после Игр Шаботова молчит в соцсетях и по неподтвержденной информации уже покинула Украину.

На днях же Анастасия напомнила о себе неуместным лайком в Instagram. Девушка таким образом одобрила пост пропутинского фигуриста Евгения Плющенко. В нем это создание восхищалось "спецоперацией на Украине" и называло ее неминуемой. Мягко говоря, очень неуместный лайк, если не называть его предательским.

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Анастасия постаралась объяснить свой поступок тем. что лайк не означает согласие с мнение автора, а также тем, что "пальцы вверх" не изменят ситуацию в стране. Позже Шаботова убрала лайк с поста Плющенко, однако интернет все помнит.

Украинку уже засудили партнерши по сборной Анастасия Архипова и Таисия Спесивцева. Девушки послали Анастасию вслед за российским военным кораблем.