Анатолия Тимощука завербовала ФСБ? Всплыли важные документы

Знаменитый футболист, возможно, не критикует нападение России на Украину из-за того, что уже десять лет работает на спецслужбы врага

Документы датируются 2012 годом / Фото: Коллаж: Сегодня

Бывший пресс-секретарь Анатолия Тимощука объяснил почему футболист не поддержал Украину в войне с Россией. Рекордсмен по количеству матчей за сборную Украины упорно хранит молчание после нападения России на его Родину.

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Виталий Юрченко подозревает, что Тимощук завербован ФСБ России. Он уверяет, что получил на почту подтверждающие документы с неизвестного адреса.

Юрченко выложил в соцсети, якобы, согласие Тимощука работать на спецслужбы России. А также присягу футболиста.

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Анатолий Тимощук в 2007 году перешел из Шахтера в Зенит. Потом был трансфер в Баварию и снова возвращение в Санкт-Петербург. Бывший капитан сборной Украины до сих пор работает тренером в питерском клубе. Хотя УАФ хочет лишить его лицензии.