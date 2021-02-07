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Снігова королева: українська спортсменка-красуня кайфує від зими

7 лютого, 12:57

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Дар'я Білодід похвалилася класною шапкою

Зірка світового дзюдо Дар'я Білодід насолоджується снігом і морозами. Одна з найкрасивіших спортсменок України виклала в соцмережі чарівне фото.

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Дар'я на тлі зимових пейзажів позує в білосніжній хутряній шапці. "Зима-зима" – підписала свою фотографію в Instagram Білодід. "Снігова королева", – відреагували її підписники.

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А перед прогулянкою Білодід ударно попрацювала в спортзалі.

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Даша входять в десятку найвідоміших наших атлетів у соцмережах. На її сторінку в Instagram підписано понад 322 тисячі людей. Регулярними знімками вона потіснила з ТОП-10 футболіста Андрія Ярмоленка.

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Її популярності сприяють і успіхи на татамі, де вона двічі ставала чемпіонкою світу. До речі, недавно Білодід пропонували контракт в UFC, але вона не хоче ламати щелепу.

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дзюдоїст дзюдо Дар'я Білодід
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