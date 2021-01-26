Красуні Білодід пропонували контракт в UFC, але їй не хочеться ламати щелепу

Наймолодша дворазова чемпіонка світу з дзюдо Дарина Білодід, яку читачі Segodnya.ua визнали кращою спортсменкою України 2020 року, не збирається у майбутньому пробувати свої сили в ММА. Хоча її вже запрошували в найпрестижніший промоушен в змішаних єдиноборствах.

Реклама

Читайте також: Богині у вогні і лайках: календар купальників-2020 від красунь українського спорту

"У UFC йти не планую. Часто задається питання, тому що у мене вже були пропозиції – в UFC, в ММА, але ні. Мої батьки цього не переживуть, та й сама я не хочу, тому що мені вистачило в спорті зламаного носа, зламаної щелепи. Краще моделлю", – сказала Білодід під час прямого ефіру в Instagram Ольги Харлан.

Дарина Білодід / Фото: Instagram

Раніше кращій спортсменці України Білодід не дали пожити іншим життям. Перенесення Олімпійських ігор зламало всі плани чарівною дзюдоїстки.

Реклама

Нагадаємо, що недавно Дарина Білодід взяла медаль турніру з дзюдо в Катарі. Українська спортсменка програла в одному поєдинку з чотирьох і обмежилася третім місцем.

Дивіться, як Білодід вчиться грати в теніс

Дарина Білодід вчиться грати в теніс

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама