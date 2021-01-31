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За маскою красу не сховаєш: Білодід постала в новому вбранні

31 січня, 16:02

Андрій Трофімов Андрій Трофімов

Українська дзюдоїстка показалася з новим аксесуаром в домашніх умовах

Сьогодні спортсменка-красуня Дарина Білодід похвалилася перед своїми підписниками новим атрибутом. 20-річна чемпіонка світу з дзюдо наділа на обличчя маску ніжно-блакитного кольору, на шию – кулончик у формі сердечка і без зайвих слів виставила фото напоказ. А минулого тижня Білодід втекла в Карпати по сніг: "Таку зиму я люблю".

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Здається, навіть прикривши обличчя, дівчина не зможе приховати свою красу зі східним відтінком. Хоча, мабуть, вона до цього і не прагне.

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Даша входить в десятку найвідоміших наших атлетів у соцмережах. На її сторінку в Instagram підписано понад 322 тисячі людей. Регулярними кадрами вона потіснила з ТОП-10 футболіста Андрія Ярмоленка.

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/ Фото: Instagram

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Її популярності сприяють і успіхи на татамі, де вона двічі ставала чемпіонкою світу. Влітку цього року дівчина збирається представляти Україну на Олімпійських іграх у Токіо. Правда, замислюється про перехід в іншу категорію. До цього вона виступала у вазі до 48 кг.

Нещодавно Білодід пропонували контракт в UFC, але вона не хоче ламати щелепу.

У грудні Даша розважалася на курорті в Домінікані:

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фото маска дзюдо Дар'я Білодід
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