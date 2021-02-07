Снежная королева: украинская спортсменка-красавица кайфует от зимы

Звезда мирового дзюдо Дарья Белодед наслаждается снегом и морозами. Одна из самых красивых спортсменок Украины выложила в соцсети очаровательное фото.
Читайте также: За маской красоту не спрячешь: Белодед предстала в новом наряде
Дарья на фоне зимних пейзажей позирует в белоснежной меховой шапке. "Зимушка-зима" – подписала свою фотографию в Instagram Белодед. "Снежная королева", – отреагировали ее подписчики.
А перед прогулкой Белодед ударно поработала в зале.
Читайте также: Самые популярные украинские спортсмены в Instagram
Даша входят в десятку самых известных наших атлетов в соцсетях. На ее страничку в Instagram подписано более 322 тысяч человек. Регулярными снимками она потеснила из ТОП-10 футболиста Андрея Ярмоленко.
Ее популярности способствуют и успехи на татами, где она дважды становилась чемпионкой мира. Кстати, недавно Белодед предлагали контракт в UFC, но она не хочет ломать челюсть.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк