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Снежная королева: украинская спортсменка-красавица кайфует от зимы

7 февраля, 12:57

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Дарья Белодед похвасталась классной шапкой

Звезда мирового дзюдо Дарья Белодед наслаждается снегом и морозами. Одна из самых красивых спортсменок Украины выложила в соцсети очаровательное фото.

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Дарья на фоне зимних пейзажей позирует в белоснежной меховой шапке. "Зимушка-зима" – подписала свою фотографию в Instagram Белодед. "Снежная королева", – отреагировали ее подписчики.

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А перед прогулкой Белодед ударно поработала в зале.

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Даша входят в десятку самых известных наших атлетов в соцсетях. На ее страничку в Instagram подписано более 322 тысяч человек. Регулярными снимками она потеснила из ТОП-10 футболиста Андрея Ярмоленко.

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Ее популярности способствуют и успехи на татами, где она дважды становилась чемпионкой мира. Кстати, недавно Белодед предлагали контракт в UFC, но она не хочет ломать челюсть.

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