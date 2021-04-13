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Смертельна аварія у торгового центру: чемпіон світу наїхав на пішохода

13 квітня, 12:44

Олена Павлова Олена Павлова

Чемпіон світу з важкої атлетики Симон Мартиросян став учасником смертельного ДТП в Єревані 12 квітня біля торгового центру і тепер йому загрожує 5 років в'язниці

Дворазовий чемпіон світу і Європи з важкої атлетики Симон Мартиросян, в понеділок, 12 квітня, на смерть збив людину в Єревані. Раніше помер головний лікар Динамо, який тільки відзначив день народження.

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Близько 22:50 за місцевим часом 24-річний житель столиці Вірменії Мартиросян, перебуваючи за кермом свого автомобіля Mercedes, на проспекті Аршакуняц, перед торгівельним центром "Єреван Молл", збив пішохода, який переходив вулицю в недозволеному місці – повідомляє Armsport.

Симон Мартиросян

Симон Мартиросян / Фото: Instagram

Важкоатлет був тверезий і не зник з місця аварії, а викликав швидку допомогу і допоміг доставити потерпілого до лікарні. І поїхав разом з лікарями, але збита ним людина померла по дорозі, не приходячи до тями.

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Спортсмену може загрожувати позбавлення волі на строк не більше п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк не більше трьох років.

Нагадаємо, що вранці того ж дня Мартиросян разом зі збірною Вірменії повернувся з чемпіонату Європи в Москві, де лідирував після першої вправи, але не зумів показати результат у поштовху. А золоту медаль в категорії до 109 кг виграв українець Дмитро Чумак.

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