Тролінг Кремля: український чемпіон – про пост з палаючою Москвою

Дмитра Чумака особливо не цікавить ставлення до нього росіян

Український важкоатлет Дмитро Чумак після перемоги на чемпіонаті Європи в Москвіопублікував в Instagram вогняні рядки з хіта групи "Ленінград": "Вчора приснився сон прекрасний – Москва згоріла повністю". І доклав до пісні фото палаючої Червоної площі.

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Після цього на Дмитра було вилито чимало бруду у Москві. Російський депутат назвав українського чемпіона виродком. Сам же Чумак назвав свій пост всього лише тролінгом Кремля.

Дмитро Чумак / Фото: Instagram

"По-перше, ця цитата з російської пісні. По-друге, це був усього лише тролінг Кремля. Тут не було ніяких закликів до дій, до того, щоб спалити Москву. І не було настільки агресивно-ворожих настроїв стосовно Москви. Просто річ у тім, що росіяни не знають ні про яку війну. Вони в шоці, чому українці так не люблять Крим і такого "шановного", "великого", "хорошого", "доброго", "щирого" і "політично-правильного" Путіна. Там немає ніяких новин про війну, тому вони не розуміють", – цитує Чумака Tribuna.com

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Важкоатлет зазначає, що це був троллінг Кремля для українців: "Хтось, розуміє в чому справа, хтось – ні. Мені ставлення росіян не особливо цікаве".

Раніше ми давали реакцію дружини українського штангіста на його перемогу в Москві.

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