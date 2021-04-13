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Смертельная авария у торгового центра: чемпион мира наехал на пешехода

13 апреля, 12:44

Елена Павлова Елена Павлова

Чемпион мира по тяжелой атлетике Симон Мартиросян стал участником смертельного ДТП в Ереване 12 апреля возле торгового центра и теперь ему грозит 5 лет тюрьмы

Двукратный чемпион мира и Европы по тяжелой атлетике Симон Мартиросян, в понедельник, 12 апреля, насмерть сбил человека в Ереване. Ранее умер главный врач Динамо, который только отметил день рождения.

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Около 22:50 по местному времени 24-летний житель столицы Армении Мартиросян, находясь за рулем своего автомобиля Mercedes, на проспекте Аршакуняц, перед торговым центром "Ереван Молл", сбил пешехода, который переходил улицу в неположенном месте – сообщает Armsport.

Симон Мартиросян

Симон Мартиросян / Фото: Instagram

Тяжелоатлет был трезвый и не скрылся с места аварии, а вызвал скорую помощь и помог доставить пострадавшего в больницу. И поехал вместе с врачами, но сбитый им человек скончался по дороге, не приходя в сознание.

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Спортсмену может грозить лишение свободы на срок не свыше пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок не свыше трех лет.

Напомним, что утром того же дня Мартиросян вместе со сборной Армении вернулся с чемпионата Европы в Москве, где лидировал после первого упражнения, но не сумел показать результат в толчке. А золотую медаль в категории до 109 кг выиграл украинец Дмитрий Чумак.

Видео: Сегодня

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