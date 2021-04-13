Помер головний лікар Динамо, який тільки відзначив день народження

Доктор московського Динамо і колишній лікар збірної Росії Олександр Ярдошвілі пішов з життя 13 квітня в віці 66 років

Сьогодні вранці помер головний лікар московського Динамо Олександр Ярдошвілі. Лише 6 квітня колишньому лікареві збірної Росії виповнилося 66 років. Раніше 19-річний гравець Динамо помер в реанімації після травми голови.

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Про трагедію у своєму телеграм-каналами повідомив журналіст Василь Конов. А пізніше цю звістку підтвердили і в московському клубі, нагадавши, що Ярдошвілі пропрацював у футболі більше 40 років.

Олександр Ярдошвілі/Фото fcdynamo.ru

Олександр Ярдошвілі входив до медичної ради Російського футбольного союзу, став головним лікарем Динамо у 2016 році, змінивши Андрія Багдасаряна. До цього фахівець очолював медичну службу ЦСКА. З 1998 по 2012 роки працював у збірній Росії. З 1992 по 2012 рік був лікарем у Локомотиві, який за цей час двічі вигравав чемпіонат Росії і п'ять разів – Кубок країни. А до цього Олександр два роки трудився в ватерпольному Динамо і співпрацював з футбольним.

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Ми також писали, що 18-річний футболіст помер під час матчу, не дочекавшись лікарів.

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