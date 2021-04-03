Сексуальна українка з травмою взяла бронзу чемпіонату світу

Фехтувальниця Валерія Проченко потрапила до призерів на світовій першості в Каїрі

20-річна шаблістка Валерія Проченко з Миколаєва завоювала бронзову медаль на юніорському чемпіонаті світу з фехтування в Каїрі.

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У чвертьфіналі Проченко перемогла мексиканку Наталю Ботельо – 15:14. А ось у поєдинку 1/2 фіналу з Чон Ха Йон з Південної Кореї сталася неприємність. За рахунку 7:5 на свою користь українка підвернула ногу і в підсумку поступилася з рахунком 13:15.

Поєдинок за третє місце на цьому турнірі не передбачено. Тому, програвши в 1/2 фіналу майбутній переможниці турніру кореянці, Валерія Проченко автоматично отримала бронзу.

Відзначимо, що недавно Валерія вийшла заміж. Її чоловіком став спортсмен-земляк – волейболіст Влад Ощип.

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Додамо, що шаблістка Валерія Проченко – одна з головних красунь українського спорту.

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