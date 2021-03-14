Ховаємо шаблі: Україна не змогла пробитися на Олімпійські ігри

У ці дні в Будапешті проходить етап Кубка світу з фехтування. Вчора Ольга Харлан сенсаційно програла в 1/32 фіналу індивідуальної першості. А сьогодні олімпійські ліцензії були розіграні в командних змаганнях.

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Жіночій збірній України з фехтування на шаблях потрібна була тільки перемога на етапі Кубка світу. Вона дозволяла обійти в рейтингу Угорщину і отримати путівку на Ігри-2020 року, повідомляє Yes the Games.

В 1/8 фіналу українки зустрілися з Іспанією. Тут проблем не виникло – 45:33. А ось далі поразка від Кореї – 36:45.

За Україну виступали – Ольга Харлан, Олена Кравацька, Аліна Комащук та Олена Вороніна.

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Нагадаємо, що командне фехтування – медальний вид спорту в Україні. Наша команда – олімпійський чемпіон 2008 року і срібний призер Ігор-2016 в Ріо-де-Жанейро.

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