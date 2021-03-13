Нежданчик від Харлан! Найкраща шаблістка світу програла найгіршій

Знаменита українська фехтувальниця Ольга Харлан сенсаційно програла в 1/32 фіналу Кубка світу в Будапешті. Ці змагання є першими після річної паузи, пов'язаної з коронавірусом.

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Будучи першою сіяною на турнірі, олімпійська чемпіонка-2008 Ольга Харлан примудрилася поступитися польці Сільвії Матушак, посіяній під останнім, 64-м, номером.

Цікаво, що у ході сутички з Матушак найкраща шаблістка світу Харлан вела в рахунку 14:11, але примудрилася віддати суперниці вже майже виграний поєдинок – 14:15.

"Через рік ... Сказати, що складно повертатися в цей ритм – це нічого не сказати. Це випробування, яке мала подолати, але не змогла... Розбиратися буду пізніше... Завтра у нас дуже важливий день. Тримайте кулачки! На руках і ногах", – написала у себе в Instagram після суботньої поразки Ольга Харлан.

"Усе буде гаразд, Олю!! Усе вдасться!" – підтримав у коментарях Ольгу Харлан борець-депутат Жан Беленюк.

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Додамо, що найкращою з українок в індивідуальних змаганнях шаблісток у Будапешті стала Олена Вороніна, яка на шляху до 1/4 фіналу поступилася француженці Сарі Бальзер – 8:15.

Ольга Харлан. Незвичайне тренування Відео: Instagram

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