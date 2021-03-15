Крах золотих надій Харлан і Ко: українки не пробилися на Олімпійські ігри

Невдало для збірної України склався етап Кубка світу з фехтування на шаблях, який пройшов в Угорщині. У суботу в особистих змаганнях найкраща шаблістка світу несподівано програла: Ольга Харлан поступилася в першому ж колі. А вчора фіаско спіткало наших і в командних змаганнях.

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Цінність турніру була в тому, що в Будапешті формували список команд-учасниць Олімпійських ігор у Токіо. На жаль, українки посіли восьме місце і не змогли отримати путівку до Японії. Почали наші непогано: в 1/8 фіналу Ольга Харлан, Аліна Комащук, Олена Вороніна та Олена Кравацька обіграли іспанок – 45:33. Але поразка від Кореї в чвертьфіналі поставила хрест на надіях – 36:45.

У матчах за 5-8-ме місця тренери "синьо-жовтих" навіть не стали випускати лідера команди – Харлан. Проте Оля поїде на Олімпіаду, адже раніше здобула особисту ліцензію. А ось відсутність команди – це серйозна втрата для всієї олімпійської збірної. Адже на Іграх-2008 наші дівчата завоювали "золото", а в Ріо 2016 стали срібними призерками (в 2012-му командний турнір не проводився).

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Раніше сексуальна українська шаблістка зробила фото в стилі ню й приготувала сирники.

Дивіться, як Харлан зловила коханого вночі за їдою:

Відео: Instagram

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