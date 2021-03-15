Крушение золотых надежд Харлан и Ко: украинки не пробились на Олимпийские игры

Неудачно для сборной Украины сложился этап Кубка мира по фехтованию на саблях, который прошел в Венгрии. В субботу в личных соревнованиях лучшая саблистка мира неожиданно проиграла: Ольга Харлан уступила в первом же круге. А вчера фиаско постигло наших и в командных соревнованиях.

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Ценность турнира была в том, что в Будапеште формировали список команд-участниц Олимпийских игр в Токио. К сожалению, украинки заняли восьмое место и не смогли получить путевку в Японию. Начали наши неплохо: в 1/8 финала Ольга Харлан, Алина Комащук, Елена Воронина и Елена Кравацкая обыграли испанок – 45:33. Но поражение от Кореи в четвертьфинале поставило крест на надеждах – 36:45.

В матчах за 5-8-е места тренеры "сине-желтых" даже не стали выпускать лидера команды – Харлан. Тем не менее Оля поедет на Олимпиаду, ведь ранее добыла личную лицензию. А вот отсутствие команды – это серьезная потеря для всей олимпийской сборной. Ведь на Играх-2008 наши девчата завоевали "золото", а в Рио-2016 стали серебряными призерками (в 2012-м командный турнир не проводился).

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