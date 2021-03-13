Нежданчик от Харлан! Лучшая саблистка мира проиграла худшей

Знаменитая украинская фехтовальщица Ольга Харлан сенсационно проиграла в 1/32 финала Кубка мира в Будапеште. Эти соревнования являются первыми после годичной паузы, связанной с коронавирусом.

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Будучи первой сеяной на турнире, олимпийская чемпионка-2008 Ольга Харлан умудрилась уступить польке Сильвии Матушак, посеянной под последним, 64-м, номером.

Интересно, что по ходу схватки с Матушак лучшая саблистка мира Харлан вела в счете 14:11, но умудрилась отдать сопернице уже практически выигранный поединок – 14:15.

"Спустя год... Сказать, что сложно возвращаться в этот ритм – это ничего не сказать. Это испытание, которое должна была преодолеть, но не смогла... Разбираться буду позже... Завтра у нас очень важный день. Держите кулачки! На руках и ногах", – написала у себя в Instagram после субботнего поражения Ольга Харлан.

"Все будет хорошо, Оль!! Все получится!" – поддержал в комментариях Ольгу Харлан борец-депутат Жан Беленюк.

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Добавим, что лучшей из украинок в индивидуальных соревнованиях саблисток в Будапеште стала Елена Воронина, на пути в 1/4 финала уступившая француженке Саре Бальзер – 8:15.

Ольга Харлан. Необычная тренировка Видео: Instagram

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