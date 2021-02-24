Люблю безмерно: Ольга Харлан запостила фото с младенцем

Звезда мирового фехтования украинка Ольга Харлан сегодня взорвала соцсети. Олимпийская чемпионка запостила фото с ребенком на руках. Ранее Харлан показала, что ее итальянский парень делает по ночам.
На снимке в Instagram Оля в медицинском халате и шапочке держит кроху в руках. Естественно, что подписи под постами не все читают, что многие подумали, что Оля стала мамой. Но спортсменка все объяснила. Мамой стала ее сестра.
"Сегодня, ровно в 10:00 Таня Харлан подарила миру этого прекрасного малыша. Сегодня я стала тетей, друзья! Эмоции, которые не передать словами... Люблю безмерно. Я буду АААфигеной тетей", – написала Ольга.
Ольге Харлан 30 лет. В ее коллекции громадное количество медалей.
Олимпийские игры:
- "Золото" – Пекин-2008
- "Серебро" – Рио-2016
- "Бронза" – Лондон-2012, Рио-2016
Чемпионаты мира:
- 6 – золотых медалей
- 6 – серебряных медалей
- 2 – бронзовые медали
Чемпионаты Европы:
- 8 – золотых медалей
- 7 – серебряных медалей
- 5 – бронзовых медалей
Она встречается с итальянским фехтовальщиком Луиджи Самеле.
Ранее мы писали, что Харлан – лучшая фехтовальщица года в мире пятый раз.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк