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Люблю безмерно: Ольга Харлан запостила фото с младенцем

24 февраля, 20:32

Андрей Трофимов Андрей Трофимов

Олимпийская чемпионка стала тетей

Звезда мирового фехтования украинка Ольга Харлан сегодня взорвала соцсети. Олимпийская чемпионка запостила фото с ребенком на руках. Ранее Харлан показала, что ее итальянский парень делает по ночам.

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На снимке в Instagram Оля в медицинском халате и шапочке держит кроху в руках. Естественно, что подписи под постами не все читают, что многие подумали, что Оля стала мамой. Но спортсменка все объяснила. Мамой стала ее сестра.

"Сегодня, ровно в 10:00 Таня Харлан подарила миру этого прекрасного малыша. Сегодня я стала тетей, друзья! Эмоции, которые не передать словами... Люблю безмерно. Я буду АААфигеной тетей", – написала Ольга.

Ольге Харлан 30 лет. В ее коллекции громадное количество медалей.

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Олимпийские игры:

  • "Золото" – Пекин-2008
  • "Серебро" – Рио-2016
  • "Бронза" – Лондон-2012, Рио-2016

Чемпионаты мира:

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  • 6 – золотых медалей
  • 6 – серебряных медалей
  • 2 – бронзовые медали

Чемпионаты Европы:

  • 8 – золотых медалей
  • 7 – серебряных медалей
  • 5 – бронзовых медалей

Она встречается с итальянским фехтовальщиком Луиджи Самеле.

Ранее мы писали, что Харлан – лучшая фехтовальщица года в мире пятый раз.

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Харлан и ее возлюбленный Видео: Instagram

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Ольга Харлан
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