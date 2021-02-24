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Люблю безмірно: Ольга Харлан запостилп фото з немовлям

24 лютого, 20:32

Андрій Трофімов Андрій Трофімов

Олімпійська чемпіонка стала тіткою

Зірка світового фехтування українка Ольга Харлан сьогодні підірвала соцмережі. Олімпійська чемпіонка запостила фото з дитиною на руках. Раніше Харлан показала, що її італійський хлопець робить ночами.

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На знімку в Instagram Оля в медичному халаті і шапочці тримає дитину в руках. Природно, що підписи під постами не всі читають, і багато хто подумав, що Оля стала мамою. Але спортсменка все пояснила. Мамою стала її сестра.

"Сьогодні, рівно о 10:00 Таня Харлан подарувала світові цього прекрасного малюка. Сьогодні я стала тіткою, друзі! Емоції, які не передати словами... Люблю безмірно. Я буду АААфігеною тіткою", – написала Ольга.

Ользі Харлан 30 років. В її колекції величезна кількість медалей.

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Олімпійські ігри:

  • "Золото" – Пекін-2008
  • "Срібло" – Ріо-2016
  • "Бронза" – Лондон-2012, Ріо-2016

Чемпіонати світу:

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  • 6 – золотих медалей
  • 6 – срібних медалей
  • 2 – бронзові медалі

Чемпіонати Європи:

  • 8 – золотих медалей
  • 7 – срібних медалей
  • 5 – бронзових медалей

Вона зустрічається з італійським фехтувальником Луїджі Самеле.

Раніше ми писали, що Харлан – найкраща фехтувальниця року в світі вп'яте.

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Харлан і її коханий Відео: Instagram

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Ольга Харлан
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