Люблю безмірно: Ольга Харлан запостилп фото з немовлям

Зірка світового фехтування українка Ольга Харлан сьогодні підірвала соцмережі. Олімпійська чемпіонка запостила фото з дитиною на руках. Раніше Харлан показала, що її італійський хлопець робить ночами.
На знімку в Instagram Оля в медичному халаті і шапочці тримає дитину в руках. Природно, що підписи під постами не всі читають, і багато хто подумав, що Оля стала мамою. Але спортсменка все пояснила. Мамою стала її сестра.
"Сьогодні, рівно о 10:00 Таня Харлан подарувала світові цього прекрасного малюка. Сьогодні я стала тіткою, друзі! Емоції, які не передати словами... Люблю безмірно. Я буду АААфігеною тіткою", – написала Ольга.
Ользі Харлан 30 років. В її колекції величезна кількість медалей.
Олімпійські ігри:
- "Золото" – Пекін-2008
- "Срібло" – Ріо-2016
- "Бронза" – Лондон-2012, Ріо-2016
Чемпіонати світу:
- 6 – золотих медалей
- 6 – срібних медалей
- 2 – бронзові медалі
Чемпіонати Європи:
- 8 – золотих медалей
- 7 – срібних медалей
- 5 – бронзових медалей
Вона зустрічається з італійським фехтувальником Луїджі Самеле.
Раніше ми писали, що Харлан – найкраща фехтувальниця року в світі вп'яте.
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