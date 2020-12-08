Повторила мегарекорд! Харлан – лучшая фехтовальщица года в мире

Олимпийская чемпионка-2008 Ольга Харлан в пятый раз в карьере стала победительницей мирового рейтинга Международной федерации фехтования, завершив сезон на первой строчке.
Об этом сообщает федерация фехтования Украины.
Таким образом 30-летняя украинская саблистка Ольга Харлан повторила достижение своего легендарного соотечественника – серебряного призера Игр-1992 в Барселоне, многократного чемпиона мира рапириста Сергея Голубицкого. Он также пять раз заканчивал сезон в качестве лидера мирового табеля о рангах.
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Напомним, что в нынешнем сезоне Ольга Харлан трижды поднималась на пьедестал почета. На первом этапе Кубка мира в сезоне-2019/2020 во французском Орлеане украинка завоевала "бронзу", а позже выиграла два "золота" – на аналогичном турнире в Солт-Лейк-Сити, а также на Гран-при Монреаля.
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Кстати, на днях Ольга Харлан впервые нарядила елку со своим итальянским парнем. Олимпийская чемпионка из Украины уже готова ко встрече Рождества с саблистом Луиджи Самеле.
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