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Харлан в объятиях итальянского брюнета: чувственное фото лучшей саблистки мира

31 января, 20:09

Олег Люлька Олег Люлька

Украинская спортсменка на время рассталась со своим парнем из Болоньи, трижды признавшись ему в любви

Лучшая саблистка мира Ольга Харлан поделилась с подписчиками чувственным кадром – она заключена в объятия своего парня, итальянского фехтовальщика Луиджи Самеле.

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Вместе они провели в итальянской Болонье последние месяцы, впервые в жизни совместно нарядив новогоднюю елку. Но теперь спортивные, судя по всему, дела заставили Ольгу, готовящуюся к Олимпиаде в Токио, на время покинуть своего возлюбленного.

"Люблю тебя", – на русском, английском и итальянском языках Ольга Харлан подписала фото в объятиях Луиджи Самеле и добавила: "Уже скучаю"

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Отметим, что олимпийская чемпионка и 6-кратная чемпионка мира Ольга Харлан четыре года была замужем за украинским саблистом Дмитрием Бойко, но два года назад они разошлись. Некоторое время после этого Харлан была одна, но затем призналась, что ее сердце уже занято итальянцем Луиджи Самеле.

Луиджи 33 года, он также успешный фехтовальщик. В его коллекции есть медали Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы. В свое время он подрабатывал моделью и даже снимался в итальянской версии шоу "Холостяк".

Харлан и ее возлюбленный Видео: Instagram

Все подробности в спецтеме Жены и девушки спортсменов

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сабля фехтование Ольга Харлан WAGs

Источник: Сегодня|Спорт

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