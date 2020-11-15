Сексуальная украинская саблистка сделала фото в стиле ню и приготовила сырники

Елена Кравацкая прикрыла свое тело только шляпкой, но очень большой

Одна из лучших украинских саблисток, Елена Кравацкая, в выходной день порадовала своих поклонников новыми фото в соцсетях. Девушка показала снимок, где снялась в стиле ню, и похвасталась тем, что умеет готовить. Ранее знаменитая украинская фехтовальщица показала татуировку под интимным местом.

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Призерка Олимпийских игр и чемпионата мира снялась неглиже, прикрыв свое спортивное тело большой соломенной шляпой. При этом девушка сделала глубоко философскую подпись:

"Ничто в этом мире не вечно, просто помни об этом".

Также Кравацкая похвалилась тем, что не только следит за своим телом, но и умеет готовить. В небольшом видеоролике показала на сковородке сырники – следует думать, собственного приготовления.

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Также Елена призналась, что продолжает мечтать: ведь даже во взрослой жизни могут трапляться чудеса. Вдруг придется отправиться на далекие пляжи – она к этому готова.

Недавно длинноногой звезде украинского фехтования исполнилось 28 лет.

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Ольга Харлан и ее кошка Видео: Instagram

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