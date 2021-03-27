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Зірку російського спорту не пускають на Олімпіаду через пияцтво

27 березня, 22:48

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Тетяну Андрюшину дискваліфікували на один рік

Найкраща шпажистка Росії Тетяна Андрюшина може пропустити Олімпійські ігри. Дівчину дискваліфікували на рік через пияцтво.

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Адвокат спортсменки Михайло Прокопець повідомив в Facebook, що дискваліфікація була винесена на підставі показань адміністратора бази, яка пізніше відмовилася від своїх слів.

"Якщо ви запитаєте, за що ж таке суворе покарання, схоже за важкістю на допінгове порушення, ви будете сильно здивовані – за те, що, загубивши ключ від номера готелю, дівчина спустилася на ресепшн без маски. Це смішно і сумно водночас – найсильніша зараз спортсменка в своєму виді не їде на Олімпіаду, тому що пройшлася від номера до ресепшн без маски. Це не штраф, не попередження, не відсторонення від зборів, а справжнісіньке позбавлення права на професію і засобів до існування з втратою ОІ, як вишенькою на торті".

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На його думку, це формальна причина. Те, що відбувається насправді, ще сумніше. Президент федерації Михайлов звинуватив дівчину у пияцтві.

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"Зараз на неї поллється бруд, Михайлов вже дозволив собі бездоказово звинуватити Тетяну мало не в алкоголізмі. Ви це ще не раз почуєте, це їх єдині аргументи – перевести дискусію в розряд "що ви її слухаєте, вона ж п'є зранку", – зазначив адвокат.

Спортсменка вже подала апеляцію до арбітражного суду на свою дискваліфікацію. Через санкції 30-річна чемпіонка світу змушена буде пропустити Олімпійські ігри, куди вона автоматично потрапляє як перший номер національного рейтингу.

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фкхтування Олімпіада-2020

Джерело: NEWSru.com

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