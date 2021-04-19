Сексуальна легкоатлетка після тріпчика показала свій прес

Одна з найпривабливіших наших спортсменок Марина Бех-Романчук продовжує балувати шанувальників кадрами зі зборів в Туреччині. Чемпіонка Європи вміє не тільки далеко стрибати, але і красиво позувати. Напередодні легкоатлетка застигла в спокусливій позі у воді.
Сьогодні Марина похвалилася своїм спортивним тілом і, зокрема, пресом. На своїй сторінці в Instagram вона показала відео ранкового тренування в Белеку.
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Напередодні ж знаменита атлетка відвідала турецький курорт Гейнюк з красивими водоймами і скелями. Серед них знайшлося місце і ефектній спортсменці.
Бех-Романчук захопилася місцевими пейзажами і навіть запропонувала шанувальникам зробити міні-фільм.
А надихав її на "тріпчик" (подорож) чоловік – плавець Михайло Романчук.
Ось на такий човнику наші спортсмени-туристи провели "досконалий день".
Раніше легкоатлетка-красуня похвалилася довгими ногами.
Дивіться, як Марину масажували після бігу:
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