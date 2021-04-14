Легкоатлетка-красуня прикрилася рушником, але довгими ногами похвалилася

Знаменита українська стрибунка в довжину Марина Бех-Романчук продовжує радувати шанувальників новими кадрами своїх буднів, в яких знаходиться час і для прекрасного. У ці дні дівчина готується до літнього сезону на зборі в Туреччині, про що щедро розповідає в соцмережах.
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Легкоатлетка зізналася, що тут же тренується і її чоловік – плавець Михайло Романчук. Зайшовши до нього до у басейн, Марина зробила акцент на своїх прекрасних ногах.
А потім з'явилася після душа, прикрившись рушником і побажавши всім гарного дня.
Ще показала, як масажист, на місці якого хотіло б опинитися багато шанувальників Марини, "рятує" її ноги.
Правда, перед цим вона зробила пробіжку, виклалися по повній програмі...
....да так, що її дихання після намотування кіл краще не чути.
А краще просто дивитися на цю красу.
Нещодавно сексуальна Марина Бех на тренуванні захотіла в ліжко.
Марина Бех-Романчук / Фото: Instagram
Дивіться, як Марина займалася зі штангою в спортзалі:
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