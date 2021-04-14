Легкоатлетка-красавица прикрылась полотенцем, но длинными ногами похвасталась

Знаменитая украинская прыгунья в длину Марина Бех-Романчук продолжает радовать поклонников новыми кадрами своих будней, в которых находится и время прекрасному. В эти дни девушка готовится к летнему сезону на сборе в Турции, о чем щедро рассказывает в соцсетях.
Читайте также: Это бесчеловечно! Украинская красотка свела с ума фанатов.
Легкоатлетка призналась, что здесь же тренируется и ее супруг – пловец Михаил Романчук. Зайдя к нему в бассейн, Марина сделала акцент на своих прекрасных ногах.
А затем предстала после душа, прикрывшись полотенцем и пожелав всем хорошего дня.
Еще показала, как массажист, на месте которого хотели бы оказаться многие почитатели Марины, "спасает" ее ноги.
Правда, перед этим она совершила пробежку, выложившись по полной программе...
.... да так, что ее дыхание после наматывания кругов лучше не слышать.
А лучше просто смотреть на эту красоту.
Недавно сексуальная Марина Бех на тренировке захотела в постель.
Марина Бех-Романчук / Фото: Instagram
Смотрите, как Марина занималась со штангой в спортзале:
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк