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Это бесчеловечно! Украинская красотка свела с ума фанатов

13 апреля, 20:09

Андрей Трофимов Андрей Трофимов

Звезда украинской легкой атлетики Марина Бех запостила в соцсети эротический снимок, спортсменка позировала в красном купальнике возле цветов

На днях Марина Бех похвасталась космическим бюстом. И вот новое, не менее сексуальное фото запостила украинская легкоатлетка в соцсетях.

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"Просто расслабься. Наслаждайся тем, что тебя окружает", – подписала снимок Марина в Instagram.

"Марина, так нельзя. Это же бесчеловечно!" – написал подписчик спортсменки, сопроводив свой пост кучей сердечек.

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Напомним, накануне секс-символ легкой атлетики в соблазнительной позе призналась мужу в любви. Молодые поженились осенью 2018 года, а до этого около двух лет встречались.

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легкая атлетика Марина Бех
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