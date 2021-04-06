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Сексуальная Марина Бех на тренировке захотела в постель и вспомнила о муже

6 апреля, 19:29

Андрей Трофимов Андрей Трофимов

Украинская прыгунья в длину похвасталась новыми фото с мужем-пловцом

Легкоатлетка-красавица Марина Бех-Романчук успевает и тренироваться, и заниматься модельной деятельностью. Сегодня девушка поделилась с почитателями своих талантов очередными кадрами. Кстати, Марина Бех претендует на звание лучшей легкоатлетки Европы.

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Утром 26-летняя прыгунья в длину успела провести занятие в спортзале – несмотря на то, что ей очень хотелось в теплую кровать.

А под вечер Марина выложила на своей страничке в Instagram фотосессию с мужем Михаилом Романчуком. Влюбленная пара предстала в плащах на улице, постаравшись передать зрителям свои чувства. "Наш маленький мир", – подписала Бех-Романчук снимки.

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На днях секс-символ легкой атлетики в соблазнительной позе призналась в любви. Молодые поженились осенью 2018 года, а до этого около двух лет встречались.

Одна из самых ярких пар украинского спорта летом будет представлять страну на Олимпийских играх в Токио. Смотрите, как Марина красовалась у зеркала в тренажерном зале:

Марина Бех в спортзале похвасталась фигурой

Читайте также: Космическая грудь Марины Бех-Романчук.

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легкая атлетика фото фотосессия Михаил Романчук Марина Бех
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