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Це нелюдяно! Українська красуня звела з розуму фанатів

13 квітня, 20:09

Андрій Трофімов Андрій Трофімов

Зірка української легкої атлетики Марина Бех запостила в соцмережі еротичний знімок, спортсменка позувала в червоному купальнику біля квітів

Днями Марина Бех похвалилася космічним бюстом. І ось нове, не менш сексуальне, фото запостила українська легкоатлетка в соцмережах.

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"Просто розслабся. Насолоджуйся тим, що тебе оточує", – підписала знімок Марина в Instagram.

"Марино, так не можна. Це ж не по-людськи!" – написав підписник спортсменки, супроводивши свій пост купою сердечок.

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Нагадаємо, напередодні секс-символ легкої атлетики в спокусливій позі зізналася чоловікові в коханні. Молоді одружилися восени 2018 року, а до цього близько двох років зустрічалися.

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легка атлетика Марина Бех
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