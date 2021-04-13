Це нелюдяно! Українська красуня звела з розуму фанатів

Днями Марина Бех похвалилася космічним бюстом. І ось нове, не менш сексуальне, фото запостила українська легкоатлетка в соцмережах.
"Просто розслабся. Насолоджуйся тим, що тебе оточує", – підписала знімок Марина в Instagram.
"Марино, так не можна. Це ж не по-людськи!" – написав підписник спортсменки, супроводивши свій пост купою сердечок.
Нагадаємо, напередодні секс-символ легкої атлетики в спокусливій позі зізналася чоловікові в коханні. Молоді одружилися восени 2018 року, а до цього близько двох років зустрічалися.
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