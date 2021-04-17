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Не сосками, а носками – сексуальна Марина Бех тренується c вогником

17 квітня, 13:08

Андрій Фоменко , Андрій Трофімов

Легкоатлетка на зборі в турецькому Белеку ставить незвичайні рекорди, знаходить час пожартувати і приділяє уваги чоловікові – плавцеві Михайлу Романчуку

Зірка світової легкої атлетики, українка Марина Бех-Романчук, продовжує тренуватися в Туреччині. Приваблива чемпіонка Європи зі стрибків у довжину, незважаючи на рутинну занять, зберігає веселий настрій, яким ділиться в соцмережах.

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На своїй сторінці в Instagram дівчина виклала кумедне відео вправи з м'ячами. Разом з нею приборкував величезний м'яч масажист Віктор Парфенюк. Потрібно було, лежачи на спині, утримувати снаряд носками кросівок. Але хтось із компанії пожартував про соски, що викликало сміх у дівчини.

Марина періодично нагадує, що їй дуже подобається стрибати: це – не просто її спеціалізація, а й улюблене заняття. На черговому тренуванні вона підкорила нову висоту в стрибку з місця й заскочила на тумбочку.

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Скрасити робочі будні легкоатлетці допомагає чоловік Михайло Романчук, який також тренується в Белеку. Сьогодні Марина романтично провела плавця в басейн.

Нещодавно легкоатлетка похвалилася довгими ногами і прикрилася рушником.

/ Фото: Instagram

Дивіться, як Марину масажують після бігу:

Масаж ніг Марини Бех-Романчук
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легка атлетика відео тренування соски Марина Бех
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