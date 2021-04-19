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Сексуальная легкоатлетка после трипчика показала свой пресс

19 апреля, 12:57

Андрей Трофимов Андрей Трофимов

Знаменитая украинская прыгунья в длину Марина Бех в Турции тренируется и увлекательно проводит время вне стадиона с мужем Михаилом Романчуком

Одна из самых привлекательных наших спортсменок Марина Бех-Романчук продолжает баловать поклонников кадрами со сборов в Турции. Чемпионка Европы умеет не только далеко прыгать, но и красиво позировать. Накануне легкоатлетка застыла в соблазнительной позе в воде.

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Сегодня Марина похвасталась своим спортивным телом и, в частности, прессом. На своей страничке в Instagram она показала видео утренней тренировки в Белеке.

Читайте также о том, что Марина Бех тренируется c огоньком: не сосками, а носками.

Накануне же знаменитая атлетка посетила турецкий курорт Гейнюк с красивыми водоемами и скалами. Среди них нашлось место и эффектной спортсменке.

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Бех-Романчук увлеклась местными пейзажами и даже предложила почитателям сделать мини-фильм.

Гейнюк

А вдохновлял ее на "трипчик" (путешествие) супруг – пловец Михаил Романчук.

Вот на такой лодочке наши спортсмены-туристы провели "совершенный день".

Ранее легкоатлетка-красавица похвасталась длинными ногами.

Смотрите, как Марину массажировали после бега:

Массаж ног Марины Бех-Романчук
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легкая атлетика видео Турция Михаил Романчук Марина Бех пресс
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