Сексуальная легкоатлетка после трипчика показала свой пресс

Одна из самых привлекательных наших спортсменок Марина Бех-Романчук продолжает баловать поклонников кадрами со сборов в Турции. Чемпионка Европы умеет не только далеко прыгать, но и красиво позировать. Накануне легкоатлетка застыла в соблазнительной позе в воде.
Сегодня Марина похвасталась своим спортивным телом и, в частности, прессом. На своей страничке в Instagram она показала видео утренней тренировки в Белеке.
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Накануне же знаменитая атлетка посетила турецкий курорт Гейнюк с красивыми водоемами и скалами. Среди них нашлось место и эффектной спортсменке.
Бех-Романчук увлеклась местными пейзажами и даже предложила почитателям сделать мини-фильм.
А вдохновлял ее на "трипчик" (путешествие) супруг – пловец Михаил Романчук.
Вот на такой лодочке наши спортсмены-туристы провели "совершенный день".
Ранее легкоатлетка-красавица похвасталась длинными ногами.
Смотрите, как Марину массажировали после бега:
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