Путін захлинеться від отрути! Українець взяв золоту медаль в улюбленому виді спорту диктатора

Богдан Ядов став шостим українцем, якому підкорялася перемога на чемпіонаті Європи з дзюдо

Богдан Ядов став чемпіоном Європи з дзюдо / Фото: Getty Images

Незважаючи на війну проти Росії, українці продовжують виступати у різних видах спорту у Європі, представляючи нашу країну. Не припиняли виступи дзюдоїсти і сьогодні одному з них скорився успіх.

На чемпіонаті Європи, що проходить у столиці Болгарії Софії, золото підкорилося киянину Богдану Ядову. Українець тріумфував у ваговій категорії до 66 кг.

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У фіналі українець здолав дзюдоїста з Іспанії Альберто Гайтеро Мартіну, перемігши іппоном. Для Ядова це перша медаль на чемпіонатах Європи.

Для України ця нагорода стала першою на ЧЄ-2022, а сам Богдан став шостим українським чемпіоном Європи з дзюдо. Востаннє це вдавалося Георгію Зантараї у 2019 році.

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Раніше Єлизавета Литвиненко стала переможницею юніорського Кубка Європи в Афінах. Завдяки дівчині гімн України пролунав у столиці Греції.

Зазначимо, що дзюдо є одним із найулюбленіших видів спорту Путіна, як і тхеквондо. Російський фюрер навіть мав чорний пояс, проте після нападу на Україну його відібрали у диктатора.