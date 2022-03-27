Гімн України звучав у Афінах. Українка стала чемпіонкою Кубка Європи

Українська дзюдоїстка Єлизавета Литвиненко виграла золоті нагороди юніорського Кубка Європи

Єлизавета Литвиненко виборола золото на Кубку Європи з дзюдо / Фото: Facebook, Колаж: Сьогодні

У столиці Греції проходить юніорський Кубок Європи з дзюдо. У перший день змагання збірна України виграла золоту нагороду.

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У скарбничку нашої команди її виборола 18-річна Єлизавета Литвиненко. У фіналі вагової категорії до 78 кг українка здобула перемогу над спортсменкою з Латвії.

У коментарі прес-службі Федерації дзюдо України Єлизавета зізналася, що цю перемогу вона присвятила всім українцям, котрі відстоюють свою свободу у боротьбі з агресором.

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"Звичайно, відповідальність була великою, адже сьогодні я була єдиною представницею України в Афінах. Втім, я не хвилювалася, а намагалася максимально зробити свою роботу. Вже досить давно не було стартів, тому хотілося вийти та битися.

Останній місяць був дуже складним, особливо у моральному плані. Звістка про війну застала нас на зборі в Іспанії Тому перші тижні ми постійно знаходилися в телефонах, стежили за новинами, переживали за рідних. Навіть зараз важко прийти до тями і повністю включитися в тренувальний процес. Дуже боляче спостерігати за тим, що відбувається в нашій країні. В Афінах нас дуже добре підтримували. Багато хто підходив, питав, висловлював слова підтримки. Весь світ у захваті від того, як ми протистоїмо російському агресору. Тому мені дуже хотілося, щоб на арені прозвучав гімн України. Мені це вдалося, тож головну мету на ці змагання я виконала", – сказала Литвиненко.

Зазначимо, що срібну медаль на юніорському Кубку Європи виборов другий представник збірної України Станіслав Корчемлюк.