Гимн Украины звучал в Афинах. Украинка стала чемпионкой Кубка Европы

Украинская дзюдоистка Елизавета Литвиненко выиграла золотые награды юниорского Кубка Европы

Елизавета Литвиненко завоевала золота на Кубке Европы по дзюдо / Фото: Facebook, Коллаж: Сегодня

В столице Греции проходит юниорский Кубок Европы по дзюдо. В первый соревновательный день сборная Украины выиграла золотую награду.

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В копилку нашей команды ее завоевала 18-летняя Елизавета Литвиненко. В финале весовой категории до 78 кг украинка одержала победу над спортсменкой из Латвии.

В комментарии пресс-службе Федерации дзюдо Украины Елизавета призналась, что эту победу она посвятила всем украинцам, которые отстаивают свою свободу в борьбе с агрессором.

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"Конечно, ответственность была большой, ведь сегодня я была единственной представительницей Украины в Афинах. Впрочем, я не волновалась, а пыталась по максимуму проделать свою работу. Уже достаточно давно не было стартов, поэтому хотелось выйти и сразиться.

Последний месяц был очень сложным, особенно в моральном плане. Весть о войне застала нас на сборе в Испании, поэтому первые недели мы постоянно находились в телефонах, следили за новостями, переживали за родных. Даже сейчас тяжело прийти в себя и полностью включиться в тренировочный процесс. Очень больно наблюдать за происходящим в нашей стране. В Афинах нас очень хорошо поддерживали. Многие подходили, спрашивали, выражали слова поддержки. Весь мир в восторге от того, как мы противостоим российскому агрессору, поэтому мне очень хотелось, чтобы на арене прозвучал гимн Украины. Мне это удалось, поэтому главную цель на эти соревнования я выполнила", – сказала Литвиненко.

Отметим, что серебряную медаль на юниорском Кубке Европы завоевал второй представитель сборной Украины Станислав Корчемлюк.