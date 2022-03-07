Путіна та його друга вигнали з його улюбленого виду спорту

За розв'язану проти України війну російського президента Путіна усунули з усіх посад у Міжнародній федерації дзюдо. Такі ж санції були застосовані і проти Аркадія Ротенберга – людини з найближчого оточення Путіна.
"Міжнародна федерація дзюдо повідомляє, що Володимира Путіна та Аркадія Ротенберга усунули з усіх посад, які вони обіймали в організації, – йдеться у повідомленні IJF.
Раніше федерація призупинила повноваження Путіна як почесний президент і посол. Ротенбарг також обіймає посаду голови правління федерації хокею Росії.
Дзюдо – один із улюблених видів спорту Путіна (майстер спорту, чемпіон області).
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