Не буде на чому і повіситися: Путіна позбавили чорного пояса з тхеквондо

Міжнародна федерація тхеквондо (World Taekwondo) ухвалила рішення відкликати почесний чорний пояс 9-го дана, наданий президенту РФ Володимиру Путіну в листопаді 2013 року.
Про це повідомляє офіційний сайт World Taekwondo.
При цьому Міжнародна федерація тхеквондо рішуче засудила "жорстокі атаки Росії на безневинні життя в Україні, які суперечать баченню World Taekwondo "Світ дорожчий за тріумф".
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Також у заяві World Taekwondo наголошується, що на знак згоди з рекомендаціями Міжнародного олімпійського комітету на заходах під егідою федерації тхеквондо не використовуватимуться національні прапори та гімни Росії та Білорусі, міжнародні змагання на території цих країн не проводитимуться.
Раніше ми писали, що Путін перестав бути президентом. Поки рашистського диктатора позбавили посади у міжнародній федерації дзюдо, але незабаром його скинуть і в РФ.