Не буде на чому і повіситися: Путіна позбавили чорного пояса з тхеквондо

Від агресора, який пішов повномасштабною війною на Україну, продовжує відвертатись цивілізований світ – як від прокаженого

На п'ятій точці! Агресор залишився без пояса / Фото: Twitter

Міжнародна федерація тхеквондо (World Taekwondo) ухвалила рішення відкликати почесний чорний пояс 9-го дана, наданий президенту РФ Володимиру Путіну в листопаді 2013 року.

Про це повідомляє офіційний сайт World Taekwondo.

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При цьому Міжнародна федерація тхеквондо рішуче засудила "жорстокі атаки Росії на безневинні життя в Україні, які суперечать баченню World Taekwondo "Світ дорожчий за тріумф".

Також у заяві World Taekwondo наголошується, що на знак згоди з рекомендаціями Міжнародного олімпійського комітету на заходах під егідою федерації тхеквондо не використовуватимуться національні прапори та гімни Росії та Білорусі, міжнародні змагання на території цих країн не проводитимуться.

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Росію і Білорусь вигнали зі світового спорту / Фото: Колаж: Сьогодні

Раніше ми писали, що Путін перестав бути президентом. Поки рашистського диктатора позбавили посади у міжнародній федерації дзюдо, але незабаром його скинуть і в РФ.