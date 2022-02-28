Не на чем будет и повеситься: Путина лишили черного пояса по тхэквондо

От агрессора, который пошел полномасштабной войной на Украину, продолжает отворачиваться цивилизованный мир – как от прокаженного

На пятой точке! Агрессор остался без пояса / Фото: Twitter

Международная федерация тхэквондо (World Taekwondo) приняла решение отозвать почетный черный пояс 9-го дана, присвоенный президенту РФ Владимиру Путину в ноябре 2013 года.

Об этом сообщает официальный сайт World Taekwondo.

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При этом Международная федерация тхэквондо решительно осудила "жестокие атаки России на невинные жизни в Украине, которые противоречат видению World Taekwondo "Мир дороже триумфа".

Также в заявлении World Taekwondo отмечается, что в знак согласия с рекомендациями Международного олимпийского комитета на мероприятиях под эгидой федерации тхэквондо не будут использоваться национальные флаги и гимны России и Беларуси, международные соревнования на территории этих стран проводиться не будут.

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Россию и Беларусь выгнали из мирового спорта / Фото: Коллаж: Сегодня

Ранее мы писали, что Путин перестал быть президентом. Пока рашистского диктатора лишили должности в международной федерации дзюдо, но скоро его свергнут и в РФ.