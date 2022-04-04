Росіяни – не люди: що означає високий рівень підтримки Путіна – думка

Українська дзюдоїстка Дар'я Білодід у нестямі від високого рейтингу російського "фюрера" в той час, як його армія вбиває мирне населення

Дар'я Білодід шокована рівнем підтримки Путіна

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну триває вже понад місяць. Путінська армія знищує наші міста, знущається з мирного населення і вбиває маленьких дітей.

Вчора світ вразили дикі фотографії зі звільнених передмість Києва – Бучі, Ірпеня та Гостомеля. На дорогах лежать трупи мирних жителів, деякі з них мають навіть сліди насильства.

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Своє обурення від дій фашистської армії висловила українська дзюдоїстка Дар'я Білодід. Бронзова призерка Олімпіади-2020 на своїй сторінці в Instagram відреагувала на вкидання російських ЗМІ про те, що підтримка діяльності Путіна зросла до 81%.

"Росіяни не люди. Вони – вбивці! У голові не вкладається, як можна бути такими нелюдами... КААААК?!"

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До речі, сьогодні капітан збірної України Андрій Ярмоленко назвав Путіна л*йном. Хавбек Вест Хема заявив, що Україна ніколи не пробачить президентові РФ знищення Чернігова та інших міст.