Русские – не люди: что означает высокий уровень поддержки Путина – мнение

Украинская дзюдоистка Дарья Белодед вне себя от высокого рейтинга российского "фюрера" в то время, как его армия убивает мирное население

Дарья Белодед в шоке от уровня поддержки Путина

Полномасштабное вторжение России в Украину длится уже более месяца. Путинская армия уничтожает наши города, издевается над мирным населением и убивает маленьких детей.

Вчера мир поразили дикие фотографии из освобожденных пригородов Киева – Бучи, Ирпеня и Гостомеля. На дорогах лежат трупы мирных жителей, а некоторые из них имеют даже следы насилия.

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Свое возмущение от действий фашистской армии высказала украинская дзюдоистка Дарья Белодед. Бронзовая призерка Олимпиады-2020 на своей страничке в Instagram отреагировала на вброс российских СМИ о том, что поддержка деятельности Путина выросла до 81%.

"Русские не люди. Они – убийцы! В голове не укладывается, как можно быть такими извергами... КААААК?!"

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К слову, сегодня капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко назвал Путина г*вном. Хавбек Вест Хэма заявил, что Украина никогда не простит президенту РФ уничтожение Чернигова и других городов.