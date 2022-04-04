Путін, ти л*йно! Капітан збірної України звернувся до президента Росії (фото)

Півзахисник Вест Хема Андрій Ярмоленко заявив, що ніколи не вибачить російським фашистам розгром його рідного Чернігова

Андрій Ярмоленко висловив своє ставлення до Володимира Путіна

Війна Росії проти України триває вже понад місяць. Наші міста постійно страждають від обстрілу фашистських ракет та бомб, від чого гине мирне населення.

Одним із найбільш зруйнованих міст можна назвати Чернігів, який знаходиться недалеко від кордонів із Білоруссю та РФ. Саме тут виріс нинішній капітан збірної України з футболу Андрій Ярмоленко.

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Хавбек Вест Хема у Stories на своїй сторінці в Instagram поділився відео з Чернігова до та після вторгнення росіян. У підписі українець написав таке:

"Ми ніколи цього не пробачимо. Путін, ти л*йно" .

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Зазначимо, що Ярмоленко народився у Санкт-Петербурзі, як і сам президент РФ. Проте у трирічному віці разом із батьками повернувся до Чернігова і ніколи себе не вважав російським гравцем.

З початку повномасштабного вторгнення фашистської Росії Андрій став усіляко допомагати армії та постраждалим від війни. У перші дні агресії Ярмоленко відправив на рахунок ЗСУ три мільйони гривень.