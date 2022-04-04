Путин, ты г*вно! Капитан сборной Украины обратился к президенту России (фото)

Полузащитник Вест Хэма Андрей Ярмоленко заявил, что никогда не простит российским фашистам разгром его родного Чернигова

Андрей Ярмоленко высказал свое отношение к Владимиру Путину

Война России против Украины длится уже более месяца. Наши города постоянно страдают от обстрелов фашистских ракет и бомб, от чего гибнет мирное население.

Одним из самых разрушенных городов можно назвать Чернигов, который находится недалеко от границ с Беларусью и РФ. Именно здесь вырос нынешний капитан сборной Украины по футболу Андрей Ярмоленко.

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Хавбек Вест Хэма в Stories на своей странице в Instagram поделился видео с Чернигова до и после вторжения россиян. В подписи украинец написал следующее:

"Мы никогда этого не простим. Путин, ты г*вно".

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Отметим, что Ярмоленко родился в Санкт-Петербурге, как и сам президент РФ. Однако в трехлетнем возрасте вместе с родителями вернулся в Чернигов и никогда себя не считал русским игроком.

С начала полномасштабного вторжения фашистской России Андрей стал всячески помогать армии и пострадавшим от войны. В первые дни агрессии Ярмоленко отправил на счет ВСУ три миллиона гривен.